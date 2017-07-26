СК завёл уголовное дело на главу села в Омской области
Общество  •  26 июля 2017, 14:34, последнее обновление 26 июля 2017, 14:55  •  печать

СК завёл уголовное дело на главу села в Омской области

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Начальник Элитовского сельского поселения обвиняется в превышении должностных полномочий. В 2015 году она незаконно оформила на знакомую муниципальную квартиру.

Следственный комитет РФ по Омской области по материалам проверки возбудил уголовное дело в отношении руководителя Элитовского сельского поселения Москаленского района Омской области. Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в собственности муниципалитета находилась квартира, которую в январе 2015 года глава поселения незаконно передала в собственность сотрудника администрации села. В результате квартира перестала быть муниципальной собственностью, и бюджету был причинён ущерб в размере 240 тыс. руб.

Кроме того, женщина, получившая жилье, не состояла на учёте в качестве нуждающейся, а также имела собственное жильё. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги  •  #превышение полномочий #следственный комитет #уголовное дело

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