СК завёл уголовное дело на главу села в Омской области

Начальник Элитовского сельского поселения обвиняется в превышении должностных полномочий. В 2015 году она незаконно оформила на знакомую муниципальную квартиру.

Следственный комитет РФ по Омской области по материалам проверки возбудил уголовное дело в отношении руководителя Элитовского сельского поселения Москаленского района Омской области. Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в собственности муниципалитета находилась квартира, которую в январе 2015 года глава поселения незаконно передала в собственность сотрудника администрации села. В результате квартира перестала быть муниципальной собственностью, и бюджету был причинён ущерб в размере 240 тыс. руб.

Кроме того, женщина, получившая жилье, не состояла на учёте в качестве нуждающейся, а также имела собственное жильё. Расследование уголовного дела продолжается.