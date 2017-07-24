Четыре омских чиновника отделались условным сроком за хищение квартиры

В Омской области вынесен приговор четырём муниципальным чиновникам, которые обманом похитили и продали квартиру стоимостью почти 350 тыс. руб.

Кормиловский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу руководителя Победительского села, её заместителя, депутата Совета поселения и специалиста администрации. Они признаны виновными в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Также глава признана виновной в превышении должностных полномочий.

Суд установил, что в 2009 году глава Победительского обманула знакомую, рассказав той, что она может сняться с регистрационного учёта по месту жительства, если у неё есть долги за коммуналку в размере около 100 тыс. руб. Для этого необходимо добровольно отказаться от квартиры. Сельчанка, не имевшая возможности погасить долги, написала заявление об отказе от квартиры и отдала документы главе поселения.

После чего замглавы села выписала подложную доверенность от собственницы на знакомого депутата с правом распоряжаться квартирой, а чиновница администрации сняла владелицу с регистрационного учёта. Затем подельники нашли покупателя и продали квартиру за 338 тыс. руб.

В итоге муниципалитету был причинён ущерб в размере 305 тыс. руб. Свою вину чиновники не признали, никаких мер по погашению ущерба не приняли.

Суд назначил главе поселения наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно. Заместитель главы и депутат получили по три года условно. А специалист администрации - 3,5 года условно. Обвиняемые также обязаны возместить ущерб потерпевшей от незаконной продажи квартиры.