В Омской области чиновница незаконно приватизировала муниципальную квартиру

В Омской области будут судить главу администрации Ключевского сельского поселения Омского района за предоставление служебной квартиры сотруднице администрации.

Установлено, что 29 декабря 2014 года глава поселения нарушил закон, предоставив сотруднице администрации служебную квартиру, которую она впоследствии приватизировала. Однако женщина не была малоимущей и на учёте в качестве нуждающейся в жилье не стояла. По заключению эксперта, стоимость квартиры составила около 1,7 млн руб.

В отношении главы поселения было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным перевод служебного помещения в жилое и предоставление его омичке, а также договоры соцнайма и передачи помещения в собственность.

Омский районный суд Омской области удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Ответчик попытался оспорить судебное решение в порядке апелляции, однако судебная коллегия оставила его без изменений. В настоящее время квартира возвращена в собственность Ключевского сельского поселения.