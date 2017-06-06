В селе Омской области неделю нет воды из-за коммунальной аварии

В Бобринском сельском поселении уже неделю нет воды из-за аварии на водонапорной башне. Чиновники пока не могут назвать срок, в который водоснабжение будет восстановлено.

В редакцию "Омск Здесь" с жалобой на отсутствие воды обратились жители Бобринского сельского поселения Нововаршавского района. Сельчане уверяют, что краны в домах стоят сухими уже почти неделю, а местные чиновники, по их словам, не спешат решать проблему.

- Невозможно без воды, - сообщил один из жителей Бобринки. - Никому нет дела, порыв трассы, а бригада по восстановлению не работает по выходным. Это же аварийная ситуация, работы должны вестись непрерывно.

Руководитель сельского поселения Татьяна Риффель в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" подтвердила, что воды в Бобринке нет. По её словам, эта проблема уже набила оскомину местным депутатам и чиновникам. Водой поселение снабжает всего одна водонапорная башня, вторая вышла из строя в 2016 году, но средств на её ремонт у района пока не нашлось.

- Да, воды на самом деле нет, - сообщила Татьяна Риффель. - Когда её дадут, мы не знаем. Дело в том, что, согласно 131-му закону, водоснабжение относится к полномочиям муниципального района. Райадминистрация заключила договор с МУП "Жилсервис", которое обслуживает наши водонапорные башни и водопровод. Сейчас на сетях произошла серьёзная авария, специалисты не могут найти её причину. Скважина качает воду, но из башни она к потребителям не идёт. В трубе стоит какая-то пробка. Прогнозы? Пока ничего сказать не могу. Я вчера была там, вечером два раза подъезжала, но специалисты проблему так и не нашли.

В райадминистрации корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что сегодня на место аварии выехал первый заместитель главы района Андрей Ращенко. Скорее всего, к завтрашнему дню уже станет известно, когда водоснабжение в Бобринском сельском поселении будет восстановлено.

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