Омские учёные оказались одними из самых бедных в Сибири

Научные сотрудники Омской области получают заработную плату одну из самых низких в Сибири. Об этом сообщает "Сибирское Агентство Новостей". Средняя зарплата омских учёных в первом квартале 2017 года составила 23 526 руб. Меньше своих коллег получают только научные сотрудники Республики Алтай - 15,7 тыс. руб.

Самые высокие заработки в СФО у томских учёных. Их средняя зарплата составляет 48,5 тыс. руб. Чуть меньше получают учёные из Иркутской области - 42,5 тыс. руб. Третья строчка рейтинга досталась исследователям из Кемеровской области. Отметим, что больше всех по стране получают научные сотрудники в Ямало-Ненецком автономном округе - более 88 тыс. руб.