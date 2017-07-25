Омские учёные оказались одними из самых бедных в Сибири
Общество  •  25 июля 2017, 17:13, последнее обновление 25 июля 2017, 20:03  •  печать

Омские учёные оказались одними из самых бедных в Сибири

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Меньше омских учёных получают только научные сотрудники из Республики Алтай.

Научные сотрудники Омской области получают заработную плату одну из самых низких в Сибири. Об этом сообщает "Сибирское Агентство Новостей". Средняя зарплата омских учёных в первом квартале 2017 года составила 23 526 руб. Меньше своих коллег получают только научные сотрудники Республики Алтай - 15,7 тыс. руб. 

Самые высокие заработки в СФО у томских учёных. Их средняя зарплата составляет 48,5 тыс. руб. Чуть меньше получают учёные из Иркутской области - 42,5 тыс. руб. Третья строчка рейтинга досталась исследователям из Кемеровской области. Отметим, что больше всех по стране получают научные сотрудники в Ямало-Ненецком автономном округе - более 88 тыс. руб.

Теги  •  #зарплата #Сибирь #ученый

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  25 июля 2017, 20:33

У каждого региона свой уровень жизни и свой уровень средней заработной платы. Там где бюджет полней, есть возможность и поддержать представителей науки, а где бюджет без избытка и заработные платы соответствующие.

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Виктор Вайз  •  25 июля 2017, 19:39

Недавно общались с друзьями из Украины - кандидатами наук одного из харьковских НИИ - у них вообще ставки по 5 - 6 тыс. грн. (это примерно 13 тыс. рублей) - но это еще не всё - всех научных сотрудников заставляют писать заявления на неполную рабочую неделю - в итоге "на руки" они получаю около половины - т.е. где-то 6 - 7 тыс. руб. в месяц. Это при том, что цены на продукты и ЖКХ в Харькове сейчас не намного (процентов на 20-30) ниже омских.... Хотя равняться на майданутое фашистское укро-правительтво, уничтожающее науку (и не только) в своей стране, конечно же не стоит.

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