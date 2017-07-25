Омичка отсудила 450 тыс. рублей за проколотый врачами глаз сына

Зрение семнадцатилетнего подростка было плохим с детства. Мальчика признали инвалидом и прописали регулярное лечение в БУЗОО "Клиническая офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева". Во время очередного приёма ему проводили парабульбарную инъекцию – вводили в глаз иглу, чтобы впрыснуть препарат. Процедуру почему-то проводила медсестра, а не лечащий врач. В результате у подростка возникло осложнение – перфорация глазного яблока. Ребёнку потребовалось впоследствии особое лечение, и его мать подала иск в суд, требуя выплатить 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 200 тыс. руб. в счёт утраченного заработка.

- В ходе рассмотрения гражданского дела была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой ребёнку причинён вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Прослеживается прямая связь между дефектом оказания медицинской помощи и дальнейшим ухудшением состояния зрения пациента. Факт того, что указанную процедуру проводил не врач, а медицинская сестра, эксперты сочли нарушением. Ответчик признал вину, наличие врачебной ошибки при проведении процедуры. Он предлагал заключить мировое соглашение – на условиях выплаты 300 тыс. руб. компенсации морального вреда, полной компенсации расходов на лечение и проезд, но истица отказалась.

Куйбышевский районный суд в итоге частично удовлетворил требования матери пострадавшего подростка, постановив взыскать с больницы в пользу несовершеннолетнего 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также более 50 тыс. руб. в качестве расходов на лечение, проезд и проведение судебно-медицинской экспертизы.