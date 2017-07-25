Омичка отсудила 450 тыс. рублей за проколотый врачами глаз сына
Общество  •  25 июля 2017, 10:35, последнее обновление 25 июля 2017, 10:39  •  печать

Омичка отсудила 450 тыс. рублей за проколотый врачами глаз сына

Автор:

В результате врачебной ошибки был причинён серьёзный вред мальчику-инвалиду. 

Зрение семнадцатилетнего подростка было плохим с детства. Мальчика признали инвалидом и прописали регулярное лечение в БУЗОО "Клиническая офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева". Во время очередного приёма ему проводили парабульбарную инъекцию – вводили в глаз иглу, чтобы впрыснуть препарат. Процедуру почему-то проводила медсестра, а не лечащий врач. В результате у подростка возникло осложнение – перфорация глазного яблока. Ребёнку потребовалось впоследствии особое лечение, и его мать подала иск в суд, требуя выплатить 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 200 тыс. руб. в счёт утраченного заработка.  

- В ходе рассмотрения гражданского дела была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой ребёнку причинён вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Прослеживается прямая связь между дефектом оказания медицинской помощи и дальнейшим ухудшением состояния зрения пациента. Факт того, что указанную процедуру проводил не врач, а медицинская сестра, эксперты сочли нарушением. Ответчик признал вину, наличие врачебной ошибки при проведении процедуры. Он предлагал заключить мировое соглашение – на условиях выплаты 300 тыс. руб. компенсации морального вреда, полной компенсации расходов на лечение и проезд, но истица отказалась.

Куйбышевский районный суд в итоге частично удовлетворил требования матери пострадавшего подростка, постановив взыскать с больницы в пользу несовершеннолетнего 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также более 50 тыс. руб. в качестве расходов на лечение, проезд и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Теги  •  #больница #врач #глаз #ошибка #прокуратура #суд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анастасия Новикова  •  25 июля 2017, 11:40

Главное, чтобы парня вылечили, он итак с детства с плохим зрением. Ну и хорошо, что хоть 450тыс. получилось отсудить.

Ответить
Евгений Ронин  •  25 июля 2017, 11:26

Конечно, деньги не компенсируют последствия врачебной ошибки, но ведь нельзя же было оставить ее без внимания.

Ответить
Последние новости
В Омской области грузовик наехал на старушку  •  сегодня, 15:36
В Омске 6-летний мальчик выпал из окна  •  сегодня, 14:57
Городские советы Омска и Минска договорились обмениваться "подсказками"  •  сегодня, 14:27
У омской домохозяйки украли автомобиль стоимостью в миллион рублей  •  сегодня, 13:45  •   1
Омич на иномарке сбил 11-летнего велосипедиста    •  сегодня, 12:57  •   1
Пьяная омичка заехала в Иртыш на "девятке" и утонула  •  сегодня, 11:37  •   2
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400