Омская мэрия начала закупать новогодние подарки
Общество  •  25 июля 2017, 11:24, последнее обновление 25 июля 2017, 11:28  •  печать

Омская мэрия начала закупать новогодние подарки

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На сладости для детей чиновники готовы потратить три миллиона рублей.

В городской администрации начали заранее готовиться к встрече нового года. Департаментом контрактной системы объявлен аукцион на поставку новогодних подарков для детей. На сладости для маленьких омичей чиновники готовы потратить 3,1 млн руб.

Согласно конкурсной документации, товар должен иметь индивидуальную красочную новогоднюю упаковку, на оборотной стороне которой должен содержаться поздравительный текст от администрации Омска. Минимальный вес подарков – один килограмм. Планируется, что в состав сладких презентов войдут конфеты  шоколадные, желейные, вафельные, суфле и карамели.

Теги  •  #горадминистрация #конфеты #новый год

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Комментарии
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Вася петров  •  25 июля 2017, 14:08

будет ли елка хорошая,или простое отмывание денег,будем смотреть в полночь.

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Ирина Мельникова  •  25 июля 2017, 12:14

Главное, чтобы подарки не растаяли "в полночь"!

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