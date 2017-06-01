Омский врач продавал больничные за две тысячи рублей

За денежное вознаграждение терапевт Омской ЦРБ вносил в амбулаторные карты больных ложные сведения об открытии и выдаче листков временной нетрудоспособности.

Медику инкриминируют три преступления, которые следствие квалифицировало как мелкое взяточничество - получение взятки в размере, не превышающем две тысячи рублей.

По версии следствия, врач-терапевт Омской центральной районной больницы с июня по июль 2016 года за денежное вознаграждение внёс в амбулаторные карты трёх омичей ложные сведения о необходимости открытия и выдачи им листков нетрудоспособности с освобождением от работы. С каждого он взял по две тысячи рублей.

Вину в совершении преступлений доктор признал. Прокурором Центрального округа утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд. Максимальный срок наказания за это преступление - лишение свободы сроком до года.