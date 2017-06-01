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Омский врач продавал больничные за две тысячи рублей
Общество  •   1 июня 2017, 16:25, последнее обновление 1 июня 2017, 16:29  •  печать

Омский врач продавал больничные за две тысячи рублей

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За денежное вознаграждение терапевт Омской ЦРБ вносил в амбулаторные карты больных ложные сведения об открытии и выдаче листков временной нетрудоспособности.

Медику инкриминируют три преступления, которые следствие квалифицировало как мелкое взяточничество - получение взятки в размере, не превышающем две тысячи рублей.

По версии следствия, врач-терапевт Омской центральной районной больницы с июня по июль 2016 года за денежное вознаграждение внёс в амбулаторные карты трёх омичей ложные сведения о необходимости открытия и выдачи им листков нетрудоспособности с освобождением от работы. С каждого он взял по две тысячи рублей.

Вину в совершении преступлений доктор признал. Прокурором Центрального округа утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд. Максимальный срок наказания за это преступление - лишение свободы сроком до года.

Теги  •  #взятка #врач #прокуратура

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Комментарии
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Злата Маркова  •  1 июня 2017, 19:24

Нарушения при выдаче больничных листков всегда были и будут, за этим необходим жесткий контроль.

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Юрий Александрович  •  1 июня 2017, 16:58

Конечно не высокая заработная плата скорее всего стала основной причиной такого поступка, но не все же получают миллионы, зачем же так делать, теперь вот все открылось.

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