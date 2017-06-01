Омский врач продавал больничные за две тысячи рублей

Медику инкриминируют три преступления, которые следствие квалифицировало как мелкое взяточничество - получение взятки в размере, не превышающем две тысячи рублей.
По версии следствия, врач-терапевт Омской центральной районной больницы с июня по июль 2016 года за денежное вознаграждение внёс в амбулаторные карты трёх омичей ложные сведения о необходимости открытия и выдачи им листков нетрудоспособности с освобождением от работы. С каждого он взял по две тысячи рублей.
Вину в совершении преступлений доктор признал. Прокурором Центрального округа утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд. Максимальный срок наказания за это преступление - лишение свободы сроком до года.
Нарушения при выдаче больничных листков всегда были и будут, за этим необходим жесткий контроль.
Конечно не высокая заработная плата скорее всего стала основной причиной такого поступка, но не все же получают миллионы, зачем же так делать, теперь вот все открылось.