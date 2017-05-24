В Омскую область не пустили 4,5 тонны казахстанской рыбы
Общество  •  24 мая 2017, 17:27, последнее обновление 24 мая 2017, 17:41  •  печать

В Омскую область не пустили 4,5 тонны казахстанской рыбы

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Нелегальные перевозчики пытались провезти через границу 4,5 тонн берша. Сотрудники госветнадзора запретили ввоз рыбы, а нарушителей наказали.

Вчера, 23 мая, специалисты Погранветнадзора Управления Россельхознадзора по Омской области задержали автомобиль в ППУ "Исилькульский". Оказалось, что в машине перевозили свежемороженую рыбу из Казахстана.

Во время осмотра транспортного средства и самого груза было установлено, что перевозится 4,5 тонны берша. У перевозчиков отсутствовали ветеринарные документы, а в маркировке отсутствовала необходимая информация. Сотрудники госветнадзора запретили перевозить рыбу через границу и отправили её обратно в Казахстан, а нарушителя оштрафовали.

Теги  •  #нелегальная деятельность #рыба #штраф

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Комментарии
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оксана Фроимчук  •  24 мая 2017, 19:39

надеюсь за время транспортировки рыба то не испортиться, а то такое количество рыбы!

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Ivanko  •  24 мая 2017, 18:36

Неплохой улов, нужно стараться не пропускать грузы без надлежащих санитарных документов, потому что неизвестно, что там за качество товара.

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