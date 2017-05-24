В Омскую область не пустили 4,5 тонны казахстанской рыбы

Вчера, 23 мая, специалисты Погранветнадзора Управления Россельхознадзора по Омской области задержали автомобиль в ППУ "Исилькульский". Оказалось, что в машине перевозили свежемороженую рыбу из Казахстана.

Во время осмотра транспортного средства и самого груза было установлено, что перевозится 4,5 тонны берша. У перевозчиков отсутствовали ветеринарные документы, а в маркировке отсутствовала необходимая информация. Сотрудники госветнадзора запретили перевозить рыбу через границу и отправили её обратно в Казахстан, а нарушителя оштрафовали.