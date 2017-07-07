Мошенник украл у казахстанцев 4 млн рублей, пообещав им квартиры
Происшествия  •   7 июля 2017, 16:44, последнее обновление 7 июля 2017, 16:50  •  печать

Мошенник украл у казахстанцев 4 млн рублей, пообещав им квартиры

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Мужчина предлагал иностранцам стать участниками долевого строительства квартир, которые уже были проданы другим людям.

Ленинский районный суд сегодня, 7 июля, вынес приговор гражданину России Рустамбеку Расулову, признанному виновным в крупном мошенничестве. В 2009 году Расулов и его знакомый Александр Лукашевич находились в городе Алматы, где представлялись сотрудниками фирмы по продаже квартир в строящемся доме. При этом мужчины не имели никакого отношения к компании, а "продаваемые" ими квартиры уже были реализованы застройщиком либо не существовали вовсе.

Установлено, что сообщники убедили заключить договора трёх граждан Казахстана, получив от них 15 млн тенге (более 4 млн руб.). С полученными деньгами Расулов скрылся в России, но был объявлен в международный розыск. Его подельника Лукашевича поймали в Казахстане и в 2010 году осудили на 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. После того как Расулова нашли в Омске, уголовное дело на него казахстанская сторона передала в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Здесь его осудили на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязали взыскать с него сумму причинённого ущерба.

Теги  •  #долевое строительство #Казахстан #ленинский областной суд #мошенничество

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Комментарии
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Анастасия Новикова  •  7 июля 2017, 19:08

Думаю просто посадить мошенников будет мало, было бы не плохо ещё людям деньги вернуть. Но хорошо, что хоть поймали.

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Юлия Скиба  •  7 июля 2017, 17:35

Так страшно иметь дело с недвижимостью, мошенники все придумывают и придумывают новые схемы обмана.

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Влад Парака  •  7 июля 2017, 17:02

Самое интересное то, что таких случаев не становится меньше, их настолько много, что сложно себе представить.

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