Мошенник украл у казахстанцев 4 млн рублей, пообещав им квартиры

Ленинский районный суд сегодня, 7 июля, вынес приговор гражданину России Рустамбеку Расулову, признанному виновным в крупном мошенничестве. В 2009 году Расулов и его знакомый Александр Лукашевич находились в городе Алматы, где представлялись сотрудниками фирмы по продаже квартир в строящемся доме. При этом мужчины не имели никакого отношения к компании, а "продаваемые" ими квартиры уже были реализованы застройщиком либо не существовали вовсе.

Установлено, что сообщники убедили заключить договора трёх граждан Казахстана, получив от них 15 млн тенге (более 4 млн руб.). С полученными деньгами Расулов скрылся в России, но был объявлен в международный розыск. Его подельника Лукашевича поймали в Казахстане и в 2010 году осудили на 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. После того как Расулова нашли в Омске, уголовное дело на него казахстанская сторона передала в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Здесь его осудили на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязали взыскать с него сумму причинённого ущерба.