Омичка осталась без денег и авиабилетов из-за интернет-мошенников

Женщина пыталась оплатить через интернет покупку авиабилетов, однако дала информацию о банковской карте мошенникам, после чего лишилась девяти тысяч рублей.

В полицию пришла 30-летняя омичка, которая заявила, что её обманули мошенники. Женщина объяснила, что 1 июля заказывала для своих родственников авиабилеты через интернет. В момент покупки она перешла по короткой ссылке и оплатила билеты.

Омичке пришло сообщение, в ответ на которое она отправила все данные для доступа к карте. После чего оплата билетов так и не произошла, зато с её банковской карты было списано девять тысяч рублей вместо 54 тыс. руб.

Женщина попыталась понять, куда пропали деньги, но ничего выяснить не сумела, поэтому пришла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства преступления.