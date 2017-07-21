В Омске ремонт дорог завершился на 90 %

На первоочередных объектах улично-дорожной сети почти завершился ремонт, который необходимо закончить к началу августа.

Подрядчики привели в порядок более 90 % дорог, которые нужно было отремонтировать в первую очередь. Согласно плану, ремонт необходимо завершить к началу августа.

Напомним, приведение в порядок улиц проходит в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". По плану в Омске отремонтируют около 800 тыс. квадратных метров.

- Мы не имеем права подвести омичей. Требование к подрядчикам одно - строго соблюдать технологию работ на всех этапах, - прокомментировал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. - Ремонт 24 объектов закончен досрочно. На оставшихся семи объектах работы также завершаются. Так, Красноярский тракт, улицы Суворова, 6-я Станционная, Гашека готовы на 90 и более процентов. На улице Заводской ремонт выполнен на двух третях плановой площади. Самый значительный объем работ осталось выполнить на улицах 22-го Партсъезда и Гуртьева.

В настоящее время благополучному завершению работ мешают плохие погодные условия, которые установились в городе в последнее время. Из-за большого количества осадков темпы работ снизились.