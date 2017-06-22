В Омской области высадили более 35 тысяч сеянцев деревьев
Общество  •  22 июня 2017, 11:24, последнее обновление 22 июня 2017, 11:25  •  печать

В Омской области высадили более 35 тысяч сеянцев деревьев

Автор:

Почти тысяча омичей приняла участие во всероссийской акции по посадке леса.

Во время акции "Всероссийский день посадки леса", которая проходила в стране с начала мая до середины июня, в Омской области провели массовую посадку сеянцев деревьев хвойных и лиственных пород. Также омичи помогли благоустроить парки и скверы.

За полтора месяца в регионе было высажено более 35,5 тыс. молодых деревьев на площади 22 га. В акции посадки и благоустройства участвовало более 900 человек. Также для студентов и школьников провели более 60 лекций на тему бережного отношения к лесным ресурсам.

Отметим, акция "Всероссийский день посадки леса" проводится каждую весну с 2011 года. В этом году, после объявления 2017 года Годом экологии в России, к ней присоединились органы местного самоуправления, общественники, школьные лесничества и рядовые омичи.

Теги  •  #деревья #лесничество #лесопосадка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске угонявший автомобили рецидивист попался на краже велосипеда  •  сегодня, 15:44
Счётная палата припомнила Мединскому недостроенные омские объекты  •  сегодня, 15:10
Омские разработчики представили хирургическую салфетку, принимающую форму раны  •  сегодня, 14:42
Перевернувшаяся на крышу иномарка спровоцировала массовое ДТП  •  сегодня, 13:47  •    •  
Мэрия Омска решает вопрос с отключением от газа котельных "Тепловой компании"  •  сегодня, 13:31
В Омске дочь чиновника отправили в колонию за мошенничество  •  сегодня, 12:18
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400