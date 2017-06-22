В Омской области высадили более 35 тысяч сеянцев деревьев

Во время акции "Всероссийский день посадки леса", которая проходила в стране с начала мая до середины июня, в Омской области провели массовую посадку сеянцев деревьев хвойных и лиственных пород. Также омичи помогли благоустроить парки и скверы.

За полтора месяца в регионе было высажено более 35,5 тыс. молодых деревьев на площади 22 га. В акции посадки и благоустройства участвовало более 900 человек. Также для студентов и школьников провели более 60 лекций на тему бережного отношения к лесным ресурсам.

Отметим, акция "Всероссийский день посадки леса" проводится каждую весну с 2011 года. В этом году, после объявления 2017 года Годом экологии в России, к ней присоединились органы местного самоуправления, общественники, школьные лесничества и рядовые омичи.