В Омске кондуктор потребовала от школьников купить "взрослый" билет

Своё требование кондуктор мотивировала тем, что у неё нет школьных билетов.

В одном из омских пабликов появилась жалоба омички. Женщина уверяет, что в маршрутном автобусе № 365 кондуктор отказалась выдавать детям школьные билеты, потребовав оплатить проезд по "взрослому тарифу".

- Кондуктор отказалась принимать плату по тарифу "школьный" с наших детей (нас было трое взрослых и четыре ребёнка возраста 9 – 11 лет и у нас были удостоверения школьников), потому как билетов у неё нет. На автобусе вывеска "Действительны все льготы". Кондуктор орала, возмущалась, когда ей указывали на неправомерность. Нас заставили оплатить проезд на всех по 22 рубля, - написала омичка.

Как заверила женщина, билет кондуктор не пробила через терминал, а оторвала с рулончика, что навело её на мысль о непорядочности работника общественного транспорта.