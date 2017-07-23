В Омске кондуктор потребовала от школьников купить "взрослый" билет
Общество  •  23 июля 2017, 20:43, последнее обновление 23 июля 2017, 20:51  •  печать

В Омске кондуктор потребовала от школьников купить "взрослый" билет

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Своё требование кондуктор мотивировала тем, что у неё нет школьных билетов.

В одном из омских пабликов появилась жалоба омички. Женщина уверяет, что в маршрутном автобусе № 365 кондуктор отказалась выдавать детям школьные билеты, потребовав оплатить проезд по "взрослому тарифу".

- Кондуктор отказалась принимать плату по тарифу "школьный" с наших детей (нас было трое взрослых и четыре ребёнка возраста 9 – 11 лет и у нас были удостоверения школьников), потому как билетов у неё нет. На автобусе вывеска "Действительны все льготы". Кондуктор орала, возмущалась, когда ей указывали на неправомерность. Нас заставили оплатить проезд на всех по 22 рубля, - написала омичка.

Как заверила женщина, билет кондуктор не пробила через терминал, а оторвала с рулончика, что навело её на мысль о непорядочности работника общественного транспорта.

Теги  •  #маршрутка #общественный транспорт #проездной билет

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Комментарии
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Константин Чекалин  •  24 июля 2017, 00:50

Писать больше не о чем? Кондуктор всё сделала правильно. А тётка почему то решила, что её обманули. Билеты за наличные (22 рубля) типографские, а отпечатанные терминалом при оплате картами. Какой Омск, такие и новости.

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