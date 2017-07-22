"Работник" банка украл у омской пенсионерки 55 тысяч рублей

59-летней жительнице Октябрьского округа на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что её банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в том же сообщении номеру, и ей ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности финансовой организации. Он убедил пенсионерку назвать номер и пин-код, который якобы поможет разблокировать карту. Спустя несколько минут после того, как пожилая дама выполнила просьбу мошенника, ей пришло сообщение о списании со счёта 55 тыс. руб.

- В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства преступления, проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Сотрудники полиции призывают граждан не поддаваться на уговоры мошенников, держать свою карту подальше от чужих глаз и ни в коем случае не сообщать никому из звонящих её номер и пин-код.