"Работник" банка украл у омской пенсионерки 55 тысяч рублей
Общество  •  22 июля 2017, 17:13, последнее обновление 22 июля 2017, 17:15  •  печать

"Работник" банка украл у омской пенсионерки 55 тысяч рублей

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Омская пенсионерка стала очередной жертвой телефонных мошенников. 

59-летней жительнице Октябрьского округа на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что её банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в том же сообщении номеру, и ей ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности финансовой организации. Он убедил пенсионерку назвать номер и пин-код, который якобы поможет разблокировать карту. Спустя несколько минут после того, как пожилая дама выполнила просьбу мошенника, ей пришло сообщение о списании со счёта 55 тыс. руб.

- В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства преступления, проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Сотрудники полиции призывают граждан не поддаваться на уговоры мошенников, держать свою карту подальше от чужих глаз и ни в коем случае не сообщать никому из звонящих её номер и пин-код. 

Теги  •  #банковская карта #мошенник #полиция #УМВД

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  22 июля 2017, 18:10

Странно, звонят же они и смски посылают с номеров телефонов, по ним же можно вычислить и на кого оформлен номер и от куда звонок был, почему не ловят этих негодяеев.

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Александр Божежар  •  22 июля 2017, 17:36

Увы нет, ловят пачками - таких случаев просто море и меньше не становится, их СМИ не освещает.

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Николай Каринин  •  22 июля 2017, 17:20

Поймали бы хоть одного такого "работника банка", так может, в целом их поменьше бы стало.

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