Власти Объединённых Арабских Эмиратов назвали остров в честь Омска

В архипелаге под названием "Мир" появился остров, названный в честь сибирского города.

Среди 300 искусственных островов архипелага "Мир" в Объединённых Арабских Эмиратах присутствует рукотворный участок суши под названием "Омск". Об этом сообщается на сайте омского отделения общественной организации "Всероссийская полицейская ассоциация". Согласно опубликованной информации, "географическое" расположение "Омска" в архипелаге практически не отличается от реального – рядом находятся острова под названием "Казахстан", "Киргизия" и "Узбекистан".

Именно здесь, согласно данным "Всероссийской полицейской ассоциации", должен находиться остров "Омск". Пока, правда, в спутниковых картах такая информация отсутствует.

Идея создания архипелага "Мир" принадлежит шейху Мохаммеду бен Рашид Аль-Мактуму. Сегодня в нём уже находится немало "российских" островов. Наряду с "Омском" там присутствуют "Екатеринбург", "Ростов" и "Сибирь".