На главу Омского района Геннадия Долматова завели дело
Общество  •  21 июля 2017, 10:46, последнее обновление 21 июля 2017, 10:51  •  печать

На главу Омского района Геннадия Долматова завели дело

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Чиновнику придётся заплатить административный штраф за невыполнение законных требований прокурора.

Прокурор Омского района вынес постановление о возбуждении в отношении главы Омского района Геннадия Долматова дела об административном правонарушении. Как сообщает областная прокуратура, надзорное ведомство в ходе проверки выявило нарушения земельного законодательства в районе.

- Нарушения касались предоставления земельных участков и принятия мер по обеспечению их сохранности, надлежащего содержания и качества, а также законодательства о собственности в части распоряжения жилым помещением, принадлежащим муниципальному образованию, - пояснили в прокуратуре.

Главе администрации района Геннадию Долматову было внесено представление об устранении нарушений, но в установленный срок от чиновника никакой реакции не последовало. Прокуратуре пришлось обращаться в суд.

За неисполнение законных требований прокурора Долматову придётся заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Пока постановление суда в законную силу не вступило.

Теги  •  #административное дело #прокуратура #штраф

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