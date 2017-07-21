На главу Омского района Геннадия Долматова завели дело

Прокурор Омского района вынес постановление о возбуждении в отношении главы Омского района Геннадия Долматова дела об административном правонарушении. Как сообщает областная прокуратура, надзорное ведомство в ходе проверки выявило нарушения земельного законодательства в районе.

- Нарушения касались предоставления земельных участков и принятия мер по обеспечению их сохранности, надлежащего содержания и качества, а также законодательства о собственности в части распоряжения жилым помещением, принадлежащим муниципальному образованию, - пояснили в прокуратуре.

Главе администрации района Геннадию Долматову было внесено представление об устранении нарушений, но в установленный срок от чиновника никакой реакции не последовало. Прокуратуре пришлось обращаться в суд.

За неисполнение законных требований прокурора Долматову придётся заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Пока постановление суда в законную силу не вступило.