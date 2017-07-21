Омичка дважды вышла замуж за осуждённого мужчину
Общество  •  21 июля 2017, 10:44, последнее обновление 21 июля 2017, 11:13  •  печать

Омичка дважды вышла замуж за осуждённого мужчину

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В исправительной колонии №8 состоялась церемония бракосочетания осуждённых и их избранниц. 

Помещения для краткосрочных свиданий колонии №8 на несколько часов превратились в ЗАГС. Здесь связали себя узами Гименея девушки, чьи женихи сейчас отбывают наказание за совершение преступлений. Так, одна из девушек вышла замуж за своего кавалера во второй раз.

- Они ранее были мужем и женой, - рассказали в пресс-службе омского УФСИН. - Пара рассталась несколько лет назад, но отношения поддерживать не прекратила. Когда заключённый отбывал наказание в колонии, женщина не отвернулась от него, и вот они снова официально муж и жена. 

Вторая пара молодожёнов также была знакома друг с другом до приговора суда. Невеста не бросила своего жениха, несмотря на то, что он оказался в статусе осуждённого, и стала его супругой. Через полгода осуждённый планирует подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, чтобы поскорее вернуться к своей молодой жене. 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  21 июля 2017, 12:40

Смысл выходить второй раз замуж за одного и того же человека. Можно и в гражданском браке жить, тем более если уже был развод.

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Игорь Х  •  21 июля 2017, 12:24

Главное, чтобы "заслуженная дважды невеста" в очередной раз не подала на развод.

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