Омичка дважды вышла замуж за осуждённого мужчину

Помещения для краткосрочных свиданий колонии №8 на несколько часов превратились в ЗАГС. Здесь связали себя узами Гименея девушки, чьи женихи сейчас отбывают наказание за совершение преступлений. Так, одна из девушек вышла замуж за своего кавалера во второй раз.

- Они ранее были мужем и женой, - рассказали в пресс-службе омского УФСИН. - Пара рассталась несколько лет назад, но отношения поддерживать не прекратила. Когда заключённый отбывал наказание в колонии, женщина не отвернулась от него, и вот они снова официально муж и жена.

Вторая пара молодожёнов также была знакома друг с другом до приговора суда. Невеста не бросила своего жениха, несмотря на то, что он оказался в статусе осуждённого, и стала его супругой. Через полгода осуждённый планирует подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, чтобы поскорее вернуться к своей молодой жене.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области