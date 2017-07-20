В Омске осудили банду мошенников, продававших арендованные авто
Происшествия  •  20 июля 2017, 16:45, последнее обновление 20 июля 2017, 17:21  •  печать

В Омске осудили банду мошенников, продававших арендованные авто

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В Омске вынесли приговор пятерым участникам организационной преступной группы, которая продавала арендованные машины. Трое из них получили реальные сроки, остальные - условные.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор пяти участникам ОПГ, обвиняемых в мошенничествах, совершённых в особо крупном размере. Следствие установило, что члены организованной группы, руководителем которой был 43-летний омич, в период с ноября 2015 года по март 2016 года с помощью заключения договоров с владельцами на трёхдневную аренду их авто похитили четыре иномарки: Toyota Сamry, Hyundai Solaris, Renault Logan и Kia Rio. Арендованные машины они продавали третьим лицам. Сумма ущерба составила более 2 млн 400 тыс. руб.

Соучастники выполняли определённые функции. Одни заключали договоры на аренду, вторые - готовили фальшивые документы, третьи - искали покупателей и реализовывали авто по заниженной стоимости. Двое членов банды скрылись от органов следствия, после чего были объявлены в федеральный розыск.

Один из них был задержан в июне 2017 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с автомобилем Hyundai Solaris. Последнего ищет полиция.

Суд признал подсудимых виновными. В общей сложности на четверых они получили двадцать лет тюремного наказания.

Теги  •  #автомобиль #аренда #мошенничество #ОПГ #уголовное дело

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