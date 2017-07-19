Омск попал в тройку самых "праворульных" городов России

Аналитическое агентство "Автостат" провело исследование и выяснило, в каком из сибирских регионов больше всего автомобилей с правым рулём. Первое место в рейтинге занял Новосибирск. Здесь доля "праворуких" авто составляет 34 % от общего числа местного рынка. Далее следует Красноярск с 30,7 %. Замыкает тройку Омск, где доля "праворульных" машин - 18 %.

Три сибирских мегаполиса также лидируют в общем рейтинге городов-миллионников по количеству автомобилей с правым рулём. Показатель у нас выше общероссийского.