Омские автоинспекторы проверят, любят ли водители выпивать

Сегодня, 13 июня, сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость за рулём. Рейд "Трезвость" состоится, чтобы предотвратить возможные ДТП, которые совершают водители в состоянии алкогольного опьянения. По статистике ГИБДД, это одна из основных причин аварий с тяжкими последствиями.

Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на машине, - подчеркнули в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Водители, находящиеся за рулём в состоянии опьянения, превышают скорость, совершают опасные манёвры и обгоны, не соблюдают требования дорожных знаков и светофоров. В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.