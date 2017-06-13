Омские автоинспекторы проверят, любят ли водители выпивать
Общество  •  13 июня 2017, 11:50, последнее обновление 13 июня 2017, 12:19  •  печать

Омские автоинспекторы проверят, любят ли водители выпивать

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Сегодня в Омске пройдёт рейд по поимке пьяных водителей.

Сегодня, 13 июня, сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость за рулём. Рейд "Трезвость" состоится, чтобы предотвратить возможные ДТП, которые совершают водители в состоянии алкогольного опьянения. По статистике ГИБДД, это одна из основных причин аварий с тяжкими последствиями.

Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на машине, - подчеркнули в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Водители, находящиеся за рулём в состоянии опьянения, превышают скорость, совершают опасные манёвры и обгоны, не соблюдают требования дорожных знаков и светофоров. В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Теги  •  #ГИБДД #пьяный водитель #рейд

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  13 июня 2017, 14:19

Nataly Petroff, рейды нужны не ради показателей. А после праздников действительно больше нетрезвых водителей. И эффективнее было бы совсем лишать прав.

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Алёна Ярошевич  •  13 июня 2017, 12:02

Нужно после всех праздников устраивать такие рейды, да и в обычные дни порой можно проводить внеочередные масштабные мероприятия.

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Nataly Petroff  •  13 июня 2017, 13:32

Наоборот, нужно чаще устраивать рейды в обычные дни. Послепраздничное утро - не показатель.

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