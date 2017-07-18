В Успенском соборе начали осыпаться стены и мрамор
Общество  •  18 июля 2017, 11:20, последнее обновление 18 июля 2017, 11:39  •  печать

В Успенском соборе начали осыпаться стены и мрамор

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Омский митрополит Владимир сообщил, что Успенский собор нужно срочно ремонтировать.

На прошлой неделе министерство имущественных отношений приняло решение о передаче в собственность Омской епархии здания Успенского кафедрального собора, а также занимаемого им земельного участка площадью 9624 квадратных метра. Но как стало известно, состояние у главного храма Омска не самое лучшее. Как рассказал "СуперОмску" митрополит Омский и Таврический Владимир, здание собора давно требует ремонта. Нужно привести в порядок фасад. Начали осыпаться стены, мрамор и гранит.

Однако реализовать задуманное епархия сможет только после того, как решение о передаче собора вступит в юридическую силу. Кроме того, не смотря на получение собора в собственность, епархии все равно необходимо разрешение министерства культуры. По мнению митрополита Владимира, ремонт удастся начать не раньше весны 2018 года.

Теги  •  #митрополит Владимир #Свято-Успенский собор

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