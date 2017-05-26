В Омске у Христорождественского собора построят новый торговый комплекс

На прошедших публичных слушаниях в департаменте архитектуры и градостроительства в администрации Омска предприниматель Валерий Малиновский заявил о намерении построить новый торговый комплекс площадью 5981 квадратных метров, сообщает НГС. Для этого он намерен снести или реконструировать существующее административное здание по адресу проспект Комарова, 12. Ожидается, что в новом торговом центре будет два этажа и автосалон.

Окончательное решение о перспективах строительства, которое займёт год-полтора, будет принимать мэр Омска Вячеслав Двораковский. Валерий Малиновский заявил о готовности двух проектов, которые пока публично не презентованы.