В Омске ждут шторма к концу рабочего дня
Общество  •  17 июля 2017, 14:37, последнее обновление 17 июля 2017, 16:33  •  печать

В Омске ждут шторма к концу рабочего дня

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Ливень, град и гроза ожидаются уже в ближайшие несколько часов.

Местные синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в ближайшие 2-3 часа. Ожидаются дождь, ливень, гроза, град, ветер с усилениями до 20-24 м/с. Ненастье продлится до конца сегодняшнего дня, 17 июля.

В связи со штормовым предупреждением подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. Неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, в частности, аварии на объектах энергетики и ЖКХ, подтопление в низинах, размытие дорог и др. Омичей просят быть внимательнее, переждать порывы ветра в помещении, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. 

Теги  •  #МЧС #погода #штормовое предупреждение

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