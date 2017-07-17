В Омске ждут шторма к концу рабочего дня

Ливень, град и гроза ожидаются уже в ближайшие несколько часов.

Местные синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в ближайшие 2-3 часа. Ожидаются дождь, ливень, гроза, град, ветер с усилениями до 20-24 м/с. Ненастье продлится до конца сегодняшнего дня, 17 июля.

В связи со штормовым предупреждением подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. Неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, в частности, аварии на объектах энергетики и ЖКХ, подтопление в низинах, размытие дорог и др. Омичей просят быть внимательнее, переждать порывы ветра в помещении, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть.