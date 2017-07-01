В Омске водитель BMW сбил наносившего дорожную разметку рабочего

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, ДТП произошло около полуночи на улице 3-ей Енисейской в районе Левобережья. Двигавшийся со стороны улицы Конева автомобиль столкнулся с ГАЗелью, после чего сбил наносившего неподалеку дорожную разметку рабочего. 29-летний пострадавший был госпитализирован с травмами.