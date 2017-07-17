В Омске вакантно место главы регионального Фонда капремонта с зарплатой в 90 тысяч рублей

Как сообщает главное строительное ведомство региона, претендент должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности "строительство", "юриспруденция" или "экономика", а также опыт работы в строительстве или ЖКХ не менее 5 лет, три из которых – на руководящей должности в этой сфере.
Конкурс будет проходить в два этапа. На первом запланировано онлайн тестирование. Оно состоится 6 сентября. Кандидатам предстоит ответить на 167 вопросов, ориентированных на проверку знаний федерального и областного законодательства. Ко второму этапу – собеседованию допустят претендентов, набравших от 45 до 50 баллов.
По итогам отбора и определится победитель, который возглавит Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. С руководителем регионального оператора заключат трудовой договор сроком на три года. Судя по конкурсной документации, ежемесячная зарплата директора может достигать 90 тыс. руб. с учётом всех выплат.
В настоящий момент и. о. директора является Дмитрий Карась. Он возглавил Фонд после ухода с должности Александра Рудюка.
Интересная вакансия и зарплата в принципе не плохая, главное чтобы взяли действительно достойного и честного человека, а не очередного коррупционера.
Неплохая официальная зарплата на этой должности, а кроме того, еще наверняка есть возможности для дополнительного заработка в рамках выполнения должностных полномочий)))