В Омске вакантно место главы регионального Фонда капремонта с зарплатой в 90 тысяч рублей

Как сообщает главное строительное ведомство региона, претендент должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности "строительство", "юриспруденция" или "экономика", а также опыт работы в строительстве или ЖКХ не менее 5 лет, три из которых – на руководящей должности в этой сфере.

Конкурс будет проходить в два этапа. На первом запланировано онлайн тестирование. Оно состоится 6 сентября. Кандидатам предстоит ответить на 167 вопросов, ориентированных на проверку знаний федерального и областного законодательства. Ко второму этапу – собеседованию допустят претендентов, набравших от 45 до 50 баллов.

По итогам отбора и определится победитель, который возглавит Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. С руководителем регионального оператора заключат трудовой договор сроком на три года. Судя по конкурсной документации, ежемесячная зарплата директора может достигать 90 тыс. руб. с учётом всех выплат.

В настоящий момент и. о. директора является Дмитрий Карась. Он возглавил Фонд после ухода с должности Александра Рудюка.