В Омске вакантно место главы регионального Фонда капремонта с зарплатой в 90 тысяч рублей
Общество  •  17 июля 2017, 15:16, последнее обновление 17 июля 2017, 15:35  •  печать

В Омске вакантно место главы регионального Фонда капремонта с зарплатой в 90 тысяч рублей

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Региональный Минстрой объявил конкурс на должность директора Регионального фонда капремонта. Имя нового главы станет известно в сентябре.

Как сообщает главное строительное ведомство региона, претендент должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности "строительство", "юриспруденция" или "экономика", а также опыт работы в строительстве или ЖКХ не менее 5 лет, три из которых – на руководящей должности в этой сфере.

Конкурс будет проходить в два этапа. На первом запланировано онлайн тестирование. Оно состоится 6 сентября. Кандидатам предстоит ответить на 167 вопросов, ориентированных на проверку знаний федерального и областного законодательства. Ко второму этапу – собеседованию допустят претендентов, набравших от 45 до 50 баллов.

По итогам отбора и определится победитель, который возглавит Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. С руководителем регионального оператора заключат трудовой договор сроком на три года. Судя по конкурсной документации, ежемесячная зарплата директора может достигать 90 тыс. руб. с учётом всех выплат.

В настоящий момент и. о. директора является Дмитрий Карась. Он возглавил Фонд после ухода с должности Александра Рудюка.

Теги  •  #Александр Рудюк #зарплата #капремонт #конкурс

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Комментарии
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Alena Sol  •  17 июля 2017, 17:35

Интересная вакансия и зарплата в принципе не плохая, главное чтобы взяли действительно достойного и честного человека, а не очередного коррупционера.

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Таис Афинская  •  17 июля 2017, 16:03

Неплохая официальная зарплата на этой должности, а кроме того, еще наверняка есть возможности для дополнительного заработка в рамках выполнения должностных полномочий)))

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