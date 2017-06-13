Омский фонд капремонта возглавил Дмитрий Карась

На заседании совета регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дмитрий Карась был назначен исполняющим обязанности руководителя организации, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. К работе новый директор фонда приступает 16 июня.

Дмитрий Карась родился 28 мая 1957 года. В 1993 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "Инженер-строитель", а в 2003 году - экономический факультет Омского государственного университета. С 1979 года работал в управлении ЖКХ "Экибастузуголь". В 2003 году назначен генеральным директором МУП ЖКХ Советского округа Омска. В 2004 году стал главой Советского округа. С 2010 по 2012 год работал в качестве первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. До назначения в фонд капремонта Карась работал в МУП "Городской водоканал Волгограда".

Прежний руководитель фонда капремонта Александр Рудюк ушёл в отставку в марте. В Минстрое подчёркивают, что новый директор будет назначен по итогам открытого конкурса.