Капремонт в Омской области выполнен лишь на 33 %
Общество  •  26 июня 2017, 16:33  •  печать

Капремонт в Омской области выполнен лишь на 33 %

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На 1 мая отремонтировано чуть более 1,2 тыс. домов из 3,1 тыс. запланированных. Неисполнением программы капремонта заинтересовалась прокуратура.

Прокуроры Сибирского Федерального округа подвели итоги проверок соблюдения законодательства при капремонте многоквартирных домов. Как сообщает Генеральная прокуратура, в большинстве случаев капитальный ремонт вёлся с отставанием от графика. По итогам 2016 года в Омской области выполнение программы составило 33 %. На 1 мая 2017 года ремонт выполнен лишь в 1285 домах из 3105 запланированных.

По информации надзорного ведомства, региональные операторы зачастую не принимали надлежащие меры по фактам неуплаты взносов на капитальный ремонт. К примеру, в Прииртышье по итогам прошлого года задолженность граждан по взносам на капремонт составила 207 млн руб. Но надлежащая претензионно-исковая работа не велась. Кроме того, сотрудники прокуратуры отмечают недостаточность принимаемых региональными фондами мер контроля качества и сроков оказания услуг, выполнения работ подрядными организациями и их соответствия требованиям проектной документации. По всем фактам нарушения законов приняты меры прокурорского реагирования.

Теги  •  #Генпрокуратура #капремонт #многоквартирный дом

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