Капремонт в Омской области выполнен лишь на 33 %

Прокуроры Сибирского Федерального округа подвели итоги проверок соблюдения законодательства при капремонте многоквартирных домов. Как сообщает Генеральная прокуратура, в большинстве случаев капитальный ремонт вёлся с отставанием от графика. По итогам 2016 года в Омской области выполнение программы составило 33 %. На 1 мая 2017 года ремонт выполнен лишь в 1285 домах из 3105 запланированных.

По информации надзорного ведомства, региональные операторы зачастую не принимали надлежащие меры по фактам неуплаты взносов на капитальный ремонт. К примеру, в Прииртышье по итогам прошлого года задолженность граждан по взносам на капремонт составила 207 млн руб. Но надлежащая претензионно-исковая работа не велась. Кроме того, сотрудники прокуратуры отмечают недостаточность принимаемых региональными фондами мер контроля качества и сроков оказания услуг, выполнения работ подрядными организациями и их соответствия требованиям проектной документации. По всем фактам нарушения законов приняты меры прокурорского реагирования.