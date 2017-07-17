Дождь с градом будет заливать Омск всю неделю

Вчерашнее ненастье, в результате которого в Ленинском округе Омска затопило дороги, может повториться в ближайшие дни. По данным Обь-Иртышского УГМС, дожди различной интенсивности с грозами и градом ожидаются по всей территории Омской области. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, в пределах +21...+26°C.

С середины недели начнётся повышение температуры воздуха, однако ливни, грозы, шквал и град на этом не закончатся. Согласно долгосрочному прогнозу, осадки будут выпадать в Омске каждый день до конца июля.