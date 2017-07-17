Дождь с градом будет заливать Омск всю неделю
Общество  •  17 июля 2017, 09:39, последнее обновление 17 июля 2017, 09:41  •  печать

Дождь с градом будет заливать Омск всю неделю

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Облачная погода с осадками установилась в регионе вплоть до августа.

Вчерашнее ненастье, в результате которого в Ленинском округе Омска затопило дороги, может повториться в ближайшие дни. По данным Обь-Иртышского УГМС, дожди различной интенсивности с грозами и градом ожидаются по всей территории Омской области. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, в пределах +21...+26°C.

С середины недели начнётся повышение температуры воздуха, однако ливни, грозы, шквал и град на этом не закончатся. Согласно долгосрочному прогнозу, осадки будут выпадать в Омске каждый день до конца июля.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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