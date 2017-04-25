Омич арендовал дом для выращивания конопли
Происшествия  •  25 апреля 2017, 10:58  •  печать

Омич арендовал дом для выращивания конопли

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Молодой человек разбил целую плантацию в чужом частном доме.

В апреле полиция задержала 20-летнего студента с наркотическими веществами. При обыске в доме были обнаружены 19 ящиков с рассадой конопли, семена растения, удобрения, лампы, термометры, весы, курительные трубки. Всего в контейнерах выросло 72 куста наркосодержащего растения.

Парень на допросе рассказал, что решил заниматься разведением конопли после того, как сам её попробовал. В январе 2016 года он для этих целей арендовал частный дом в Центральном округе. При этом этапы выращивания зелья студент снимал на фотоаппарат, рассказали в омской полиции.

В отношении парня завели два уголовных дела по ст. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств" и ч. 1 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". По второму обвинению ему грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #наркотики #УМВД

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Комментарии
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Ада С  •  25 апреля 2017, 12:36

Предприниматель однако, но интересно как полиция докажет в суде, что это все он выращивал на продажу, а не для собственного употребления?

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031282 Шелохова  •  25 апреля 2017, 13:43

Ада, если даже не на продажу, а для себя выращивал, все равно нужно наказывать. Тем более сейчас все это в свободном доступе, семена почтой отправляют.

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Елена Головина  •  25 апреля 2017, 11:04

Решил парень утроить бизнес маленький, но курить одному это одно, а вот продавать это другая статья. Будет теперь помидоры в тюрьме выращивать.

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