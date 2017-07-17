Омичи испугались удара молнии в сарай на пляже
Общество  •  17 июля 2017, 08:34, последнее обновление 17 июля 2017, 09:20  •  печать

Омичи испугались удара молнии в сарай на пляже

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Во время вчерашнего разгула стихии молния ударила в сарай, который находился неподалёку от пляжа в Кировском округе. 

Накануне, 16 июля, на Омск обрушился сильный ливень с градом. Многие улицы в результате оказались затоплены, автомобили вынуждены были передвигаться по дорогам практически вплавь. Также одним из погодных сюрпризов стал для омичей удар молнии в сарай, который находится в парке развлечений в Кировском округе. Многие отдыхающие неподалёку сильно испугались и заявили, что даже почувствовали разряд на себе.

 

 

Теги  •  #ливень #молния #Пиратский остров

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  17 июля 2017, 10:15

Повезло отдыхающим, такие погодные сюрпризы не шуточные последствия могут нанести, хорошо что испугом отделались.

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Игорь Усов  •  17 июля 2017, 09:06

Хорошо, что обошлось без человеческих жертв и пострадал лишь старый сарай.

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