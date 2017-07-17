Омичи испугались удара молнии в сарай на пляже

Накануне, 16 июля, на Омск обрушился сильный ливень с градом. Многие улицы в результате оказались затоплены, автомобили вынуждены были передвигаться по дорогам практически вплавь. Также одним из погодных сюрпризов стал для омичей удар молнии в сарай, который находится в парке развлечений в Кировском округе. Многие отдыхающие неподалёку сильно испугались и заявили, что даже почувствовали разряд на себе.
Повезло отдыхающим, такие погодные сюрпризы не шуточные последствия могут нанести, хорошо что испугом отделались.
Хорошо, что обошлось без человеческих жертв и пострадал лишь старый сарай.