Омичи испугались удара молнии в сарай на пляже

Во время вчерашнего разгула стихии молния ударила в сарай, который находился неподалёку от пляжа в Кировском округе.

Накануне, 16 июля, на Омск обрушился сильный ливень с градом. Многие улицы в результате оказались затоплены, автомобили вынуждены были передвигаться по дорогам практически вплавь. Также одним из погодных сюрпризов стал для омичей удар молнии в сарай, который находится в парке развлечений в Кировском округе. Многие отдыхающие неподалёку сильно испугались и заявили, что даже почувствовали разряд на себе.