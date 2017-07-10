Омичи просидели 16 часов в аэропорту из-за задержки рейса
Общество  •  10 июля 2017, 11:19, последнее обновление 10 июля 2017, 11:19  •  печать

Омичи просидели 16 часов в аэропорту из-за задержки рейса

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Омские туристы пожаловались на отсутствие внимания со стороны авиакомпании во время многочасовой задержки рейса.

Накануне вечером в социальных сетях появилась информация о том, что рейс в Анталью из Омска был задержан на 16 часов. Разгневанные туристы сообщили, что вылет должен был состояться в 4:40 утра, но по непонятной причине был отложен на 16 часов.

- Да, изначально рейс планировался на 4:40 утра, затем, видимо, компания внесла изменения до 19:20. Самолёт в итоге вылетел в 20:21, - сообщили в справочной Омского аэропорта.

По словам омичей, никто из авиакомпании никакой информации не предоставил, питанием и проживанием в гостинице не обеспечил. На горячую линию туроператора, по словам пассажиров, также дозвониться было невозможно.

 

В компании Pegas Touristik эту ситуацию пока не комментируют. "У нас пока нет информации по поводу задержки этого рейса. Возможно, она появится после 13:00", - сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" менеджер компании Pegas Touristik.

Отметим, что, согласно существующим правилам, авиакомпания обязана сообщить пассажирам точные сведения о причинах и сроках задержки рейса, организовать хранение багажа, обеспечить питанием и проживанием в гостинице, если вылет отложен более чем на шесть часов.

Теги  •  #авиарейс #аэропорт #задержка #турист

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