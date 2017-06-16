Омич пойдёт под суд за взятку судебному приставу

В Омске передано в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Николая Бахтимирова, который обвиняется в даче взятки судебному приставу.

Прокурор Кировского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Николая Бахтимирова. Он обвиняется по части 3 ст. 291 УК РФ.

Следствие установило, что в феврале 2017 года судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд из страны в отношении Бахтимирова из-за задолженности перед ПАО "Почта-Банк". 29 марта подозреваемый пришёл в кабинет пристава и дал ему взятку в размере 15 тыс. руб. в обмен на снятие с него запрета на выезд из страны.

Сотрудник УФССП отказался брать деньги и сообщил о совершении преступления. Факт передачи взятки был зафиксирован на видеокамеру, установленную в кабинете пристава. Свою вину в совершении преступления Бахтимиров не признал, а от дачи показаний отказался.

В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения.