В Омской области насчитали 27 тысяч "нищих" работников

Согласно подсчётам Омскстата, в первом квартале 2017 года количество работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, составляло 27,4 тыс. человек. Отметим, что по сравнению с 2015 годом численность трудящихся этой категории снизилась в два раза.

При этом, отмечают в пресс-службе Омскстата, доля работников с заработной платой свыше пяти прожиточных минимумов увеличилась до 14,3 процента.