В Омской области насчитали 27 тысяч "нищих" работников

Согласно подсчётам Омскстата, в первом квартале 2017 года количество работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, составляло 27,4 тыс. человек. Отметим, что по сравнению с 2015 годом численность трудящихся этой категории снизилась в два раза.
При этом, отмечают в пресс-службе Омскстата, доля работников с заработной платой свыше пяти прожиточных минимумов увеличилась до 14,3 процента.
В это трудно поверить, что столько людей рабочих профессий получают такую мизерную зарплату. Закрадываются мысли, что еще столько же денег, рабочие получают в конверте.