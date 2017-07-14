В Омской области насчитали 27 тысяч "нищих" работников
Общество  •  14 июля 2017, 09:15, последнее обновление 14 июля 2017, 10:07  •  печать

В Омской области насчитали 27 тысяч "нищих" работников

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Омскстат обнародовал данные о распределении количества работников по размерам начисленной заработной платы.

Согласно подсчётам Омскстата, в первом квартале 2017 года количество работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, составляло 27,4 тыс. человек. Отметим, что по сравнению с 2015 годом численность трудящихся этой категории снизилась в два раза.

При этом, отмечают в пресс-службе Омскстата, доля работников с заработной платой свыше пяти прожиточных минимумов увеличилась до 14,3 процента.

Теги  •  #зарплата #Омскстат #прожиточный минимум

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Комментарии
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Галина Остроумова  •  14 июля 2017, 11:03

В это трудно поверить, что столько людей рабочих профессий получают такую мизерную зарплату. Закрадываются мысли, что еще столько же денег, рабочие получают в конверте.

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