Сотрудники МЧС "забыли" внести в декларации машины и земли
Общество  •  13 июля 2017, 21:43, последнее обновление 13 июля 2017, 21:48  •  печать

Сотрудники МЧС "забыли" внести в декларации машины и земли

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Пять инспекторов госинспекции по маломерным судам наказаны за неверные сведения о доходах.

Омская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности ФКУ "Центр ГИМС МЧС РФ по Омской области". Его сотрудники вносили недостоверные и неполные данные о доходах в 2015-2016 годах. Так, главный бухгалтер организации и государственный инспектор по маломерным судам Тевризского участка не внесли в декларацию свои автомобили. Руководитель Большереченского участка центра ГИМС в течение двух лет не указывал обширное имущество жены - девять земельных участков и семь жилых и нежилых помещений. Зафиксированы и другие подобные нарушения.

- По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Пять государственных инспекторов привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщила старший помощник Омского транспортного прокурора Екатерина Майер.

Теги  •  #доход #МЧС #прокуратура

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