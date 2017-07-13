Сотрудники МЧС "забыли" внести в декларации машины и земли

Омская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности ФКУ "Центр ГИМС МЧС РФ по Омской области". Его сотрудники вносили недостоверные и неполные данные о доходах в 2015-2016 годах. Так, главный бухгалтер организации и государственный инспектор по маломерным судам Тевризского участка не внесли в декларацию свои автомобили. Руководитель Большереченского участка центра ГИМС в течение двух лет не указывал обширное имущество жены - девять земельных участков и семь жилых и нежилых помещений. Зафиксированы и другие подобные нарушения.

- По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Пять государственных инспекторов привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщила старший помощник Омского транспортного прокурора Екатерина Майер.