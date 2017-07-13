Владимир Корбут покинет пост главы омского МЧС ради Горсовета
Политика  •  13 июля 2017, 11:50, последнее обновление 13 июля 2017, 12:13  •  печать

Владимир Корбут покинет пост главы омского МЧС ради Горсовета

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В ходе сегодняшнего рейда по омским дорогам глава ГУ МЧС Владимир Корбут, ставший "паровозом" единороссов на выборах в Горсовет, сделал громкое заявление.

Глава омских спасателей Владимир Корбут покинет свой пост после выборов в городской совет, которые состоятся в сентябре. Как сообщила пресс-секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Оксана Кузнецова, такое заявление начальник омского ГУ МЧС сделал во время сегодняшнего рейда по городским дорогам. Также Владимир Корбут не исключил, что попытается побороться за должность спикера парламента. 

Напомним, Владимир Корбут возглавил предвыборную тройку кандидатов от "ЕР" на выборах в Омский городской совет. Вместе с ним в список также вошли секретарь политсовета омского отделения "Единой России" Юрий Тетянников и нынешний депутат ОГС Андрей Никитин.

Теги  •  #Владимир Корбут #выборы #МЧС

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  13 июля 2017, 16:53

Достойная кандидатура, доказавший свой профессионализм уже не раз как в чрезвычайных ситуациях, так и не равнодушным отношением к проблемам города и области, удачи пожелать только в реализации задуманного.

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