Омский парфюмер создаст серию ароматов городов России

Жительница Омска, которая выставила на продажу парфюмерную композицию, посвящённую родному городу, планирует создать ароматы и других городов России. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом "Омск Здесь".

В Омске выставили на продажу линейку ароматов ручной работы, один из которых посвящён Омску. Парфюмерная композиция пахнет тополиными почками, хвоей кедровой сосны, ветками ивы и вишни, а также полынью и камфорой. Это уже вторая композиция в линейке ароматов, посвящённых географическим местам, - до этого парфюмер создала "Балтику", пахнущую солёными волнами, водорослями и сосной.

Журналист и медицинский работник по образованию Мария Савченко раньше имела свой косметический кабинет, и клиенты часто обращались к ней за советами по личным вопросам. И чтобы "подкрепить разговор чем-то существенным и удерживать человека на позитиве после того, как он уйдёт", дарила своим клиентам ароматерапевтические благовония и косметику ручной работы. После зародилась идея создавать особые композиции - "Парфюмерные тотемы". О том, что это за композиции и почему они необходимы человеку, парфюмер рассказала "Омск Здесь".

Как возникла идея создавать особые композиции - "Парфюмерные тотемы"? И что это значит?

Обоняние - древнейший механизм, используемый нами рудиментно и ограниченно, а между тем он даёт огромные возможности для немедикаментозной коррекции ряда некомфортных для человека состояний. Именно так появились аромаспреи, маски, кремы по моим собственным рецептурам, а затем благовония и духи.

Год назад у духов появилось определение: парфюмерные тотемы. Это определение родилось из отзывов покупателей: они рассказывали мне о том, что заказанные у меня ароматы делают их эмоционально ровнее и свободнее, позитивнее, сильнее и увереннее в себе, что они чувствуют в этих ароматах надёжных друзей. Тогда же, год назад, я наконец смогла позволить себе отойти от работы по другим направлениям (косметология и управление проектами в сфере красоты) и целиком посвятить себя своему любимому детищу, парфюмерным тотемам, созданию новых композиций, поискам и тестированию новых ароматерапевтических компонентов, обратной связи с заказчиками.

Мария Савченко

Чем отличаются парфюмерные тотемы от парфюма, который можно купить в магазине?

Между парфюмерными тотемами и парфюмом как таковым есть три существенных отличия. Первым отличием между духами и тотемами является их основная задача: в то время как классический парфюм имеет цель дополнить образ посредством ароматной композиции, быть стойким, шлейфовать и нравиться, задача тотема - помочь человеку выйти из дискомфортного и деструктивного состояния. Второе отличие: 100 % натуральность всех композиций парфюмерных тотемов. Только натуральные масла и абсолюты, только рукотворные тинктуры. Фабричные духи с высокой долей синтетических составляющих долго пахнут, тотемы - лечат. И третья особенность парфюмерных тотемов - это способ их подбора не по принципу "нравится - не нравится", как мы выбираем духи, туалетную воду или парфюмированный мист, а в соответствии с задачей, стоящей перед моим заказчиком.

Вы говорите, что данная композиция выполнена в американской парфюмерной традиции, у неё одна нота. Какая?

Аромат "55", посвящённый Омску, создан в американской парфюмерной традиции, что означает, что у него не три ноты, как это принято в европейской традиции (верхняя, или головная нота, нота сердца и базовая, или нижняя нота), а всего одна, её человек и слышит во время сеанса гармонизации настроения или медитации. Вот эта нота: полураскрывшиеся почки тополя, веточки ивы и вишни, свежие почки и хвоя кедровой сосны, полынь, капелька камфоры и фиксатор аромата, добавляемый по желанию заказчика. Целью парфюмерного тотема не является длительное звучание, его целью является коррекция настроения и ряда дискомфортных психологических состояний посредством ситуативно подобранного ароматерапевтического средства.

Какой фиксатор аромата может быть выбран конкретно для этого парфюмерного изделия?

Если человеку хочется поносить свою композицию как духи, я пойму, что ему близок такой формат общения с тотемом, и введу в композицию французский фиксатор AromaFix, замедляющий испарение летучих молекул натуральных масел и абсолютов.

Не думали о том, чтобы сделать ароматы других городов? Какие особенности могут быть у каждого из городов? Есть разница в аромате сибирского города или расположенного, например, в центральной части России?

Я себе запланировала на это лето ароматы Ялты, Ишима, Кургана и Москвы - городов, с которыми связано много хорошего лично для меня. А там и новые идеи, надеюсь, появятся. У каждого города не просто особенности - неповторимые особенности, причём для разных людей они свои, зависящие от обстоятельств знакомства с городом, от запахов любимых (или нелюбимых) мест, от любимого времени года в конкретном городе и от того, как это время года пахнет... факторов много! У нашей Сибири, к примеру, на выезде из городов начинается самое настоящее ароматическое царство смешанных лесов и горьких трав, прогретых солнцем; Омск отличается обилием тополей, Иркутск изумителен зимой, когда пахнет снегом и деревом старых построек; ближе к Тюмени начинаются хвойно-грибные запахи.

Почему у парфюмерного тотема такая высокая цена?

Стоимость качественных масел, абсолютов, конкретов, экстрактов растений парфюмерного качества (а в моём деле используются не масла из аптеки за 100-200 рублей, а очень качественное сырьё, продаваемое в специализированных магазинах или изготавливаемое вручную, что достаточно долго и трудоёмко), а также стоимость оборудования и лабораторной посуды такова, что цена готового продукта, напротив, не просто невысока, а очень и очень гуманна. Но и с учётом этого факта в планах у меня частично механизировать процесс, чтобы снизить имеющуюся цену и сделать парфюмерные тотемы ещё более доступными для людей.

Фото предоставлены Марией Савченко