В Омске появились духи с запахом города

На сайте "Ярмарка мастеров" в продаже появились духи (EDP) ручной работы под названием "Омск", в аромат которых включены тинктуры почек тополя, веток ивы, вишни, полыни, сосновой хвои и камфоры. Отметим, что парфюм, который, как анонсируется, помогает преодолеть трудности, обойдётся омичам в 1950 рублей за 5 мл. Eau de Parfum - это концентрация ароматических масел 10-20 % (чем меньше масел, тем менее резкий и менее стойкий запах), а спирта - 90 %. Парфюмированную воду называют "дневными духами", запах сохраняется до 4 часов.

- "55" - аромат Омска, моего родного города, и его живописной области. Аромат вызывает стойкие ассоциации с соснами, прогретой жарким солнцем степью, полынными загородными проездами, никогда не знавшими асфальта, старыми ивами, которыми славится Омск, просторами до горизонта и немножко с железной дорогой, как, впрочем, с дорогой вообще, - рассказала автор парфюма Мария Савченко. - Композиция выполнена в американской парфюмерной традиции, у неё одна нота. Вот она: почки тополя, веточки ивы и вишни, почки и хвоя кедровой сосны, полынь, камфора. Фиксатор аромата, как всегда, по желанию.

Как отмечает автор аромата, Омск - город для тех, кто знает, чего хочет, и знает цену, которую за это потребуется заплатить. Это особое место, которое "делает человека сильнее, и Омск - это "город-хирург, город-коуч, город - требовательный отчим".