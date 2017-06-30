Омичи жалуются на запах фекалий

В социальных сетях омичи обсуждают запах очередного выброса. Накануне вечером жители Кировского округа пожаловались на неприятный запах. Горожане утверждают, что в районе улицы Дмитриева пахло фекалиями.

В комментариях омичи предполагают, что пахнуть может со стороны Лузино, также неприятный запах ощущается в городке Нефтяников. Высказывают версию о том, что пахнет сероводородом. Как ранее сообщал "Омск Здесь", на прошлой неделе были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации хлорида водорода в Октябрьском округе и на Левом берегу. Минприроды РФ включило Омск в список экологически неблагополучных городов.