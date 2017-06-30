Омичи жалуются на запах фекалий
Общество  •  30 июня 2017, 08:22, последнее обновление 30 июня 2017, 10:18  •  печать

Омичи жалуются на запах фекалий

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Жители Кировского округа накануне вечером ощутили неприятный запах.

В социальных сетях омичи обсуждают запах очередного выброса. Накануне вечером жители Кировского округа пожаловались на неприятный запах. Горожане утверждают, что в районе улицы Дмитриева пахло фекалиями.

В комментариях омичи предполагают, что пахнуть может со стороны Лузино, также неприятный запах ощущается в городке Нефтяников. Высказывают версию о том, что пахнет сероводородом. Как ранее сообщал "Омск Здесь", на прошлой неделе были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации хлорида водорода в Октябрьском округе и на Левом берегу. Минприроды РФ включило Омск в список экологически неблагополучных городов.

 

 

Теги  •  #выброс #Кировский округ

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