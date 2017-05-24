Последствия урагана в Омске: раздавленные иномарки и летающий шифер

Поваленные и сломанные деревья, заборы, рекламные щиты, разбитые деревьями автомобили, сорванный шифер с крыши домов. Омичи активно выкладывают в соцсети фотографии с мест ЧП.
- Мы только припарковались и с крыши соседнего дома полетели профнастил металлический и всё, что было на этой крыше, - пишет в соцсетях омичка Елена.
Чудом остался жив омич - владелец "десятки", находившийся в авто в тот момент, когда на крышу машины упало дерево.
Также очевидцы сообщают, что на Ленинградском мосту из-за сильного ветра накренился столб. Наш город среди его обитателей уже успели переименовать в Абу-Даби из-за сильной пыльной бури, поднявшейся в конце рабочего дня.
Омским градоначальником дано поручение муниципальным службам в кратчайшие сроки ликвидировать последствия непогоды.
За минувшие сутки в правоохранительные органы поступило 19 сообщений от омичей о повреждении имущества. В различных округах областного центра упавшими деревьями или ветками повреждены 16 автомобилей. Информация о пострадавших водителях и пассажирах не поступала.
Хорошо, если имущество застраховано, ущерб возместят, а если нет, то урагану ничего не предъявишь.