В Омске подешевели антибиотки и поливитамины

За три месяца средние цены на медикаменты в нашем регионе снизились на полтора процента.

Омскстат провёл выборочное обследование стоимости медикаментов в Омской области за апрель - июнь. Выяснилось, что за три месяца произошло снижение цен на 1,5 %.

Из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств ощутимо снизились цены на лоперамид (на 9,6 %), индапамид (на 5,8 %), амоксициллин (на 4,7 %), винпоцетин (на 3,4 %). Вместе с тем на небольшой перечень лекарственных средств, относящихся к этой категории, отмечен рост на 0,3-1,9 %. Существенное подорожание произошло лишь на гепарин натрия (9,7 %).

Подешевели также и отечественные препараты, не входящие в перечень жизненно важных, - это поливитамины, сульфацетамид, валидол (2,8-9,9 %). Из препаратов зарубежного производства более всего подешевели противокашлевые и противоаллергические препараты.