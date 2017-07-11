В Омске подешевели антибиотки и поливитамины
Общество  •  11 июля 2017, 12:49  •  печать

В Омске подешевели антибиотки и поливитамины

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За три месяца средние цены на медикаменты в нашем регионе снизились на полтора процента.

Омскстат провёл выборочное обследование стоимости медикаментов в Омской области за апрель - июнь. Выяснилось, что за три месяца произошло снижение цен на 1,5 %.

Из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств ощутимо снизились цены на лоперамид (на 9,6 %), индапамид (на 5,8 %), амоксициллин (на 4,7 %), винпоцетин (на 3,4 %). Вместе с тем на небольшой перечень лекарственных средств, относящихся к этой категории, отмечен рост на 0,3-1,9 %. Существенное подорожание произошло лишь на гепарин натрия (9,7 %).

Подешевели также и отечественные препараты, не входящие в перечень жизненно важных, - это поливитамины, сульфацетамид, валидол (2,8-9,9 %). Из препаратов зарубежного производства более всего подешевели противокашлевые и противоаллергические препараты.

Теги  •  #аптека #лекарства #Омскстат

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