Самыми популярными первыми профессиями у омичей становятся продавец и секретарь
Общество  •  11 июля 2017, 09:44, последнее обновление 11 июля 2017, 09:46  •  печать

Самыми популярными первыми профессиями у омичей становятся продавец и секретарь

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У большинства омичей размер первого заработка не превысил 10 тыс. руб. в месяц.

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Омска, узнав, с какой первой работы они начинали свой трудовой путь. Выяснилось, самой популярной профессией для старта карьеры стала профессия продавца. Её отметили 9 % участников опроса. На втором месте оказалась профессия инженера. В качестве первой профессии её указали 7 % соискателей. На третьей строчке - секретарь (5,4 %).

Реже всего свой трудовой путь кандидаты начинали с работы охранниками, грузчиками и воспитателями. При этом 50 % опрошенных указали, что первая работа у них была по специальности. Больше всего из них - представители медицины, добычи сырья и юристов.

Спросили омичей эксперты и о первом заработке. Выяснилось, что у 38 % респондентов он составлял от 5000 до 10 000 руб. в месяц. Для многих (35 %) именно низкий заработок стал причиной поиска нового работодателя.

Теги  •  #заработок #работа #секретарь

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