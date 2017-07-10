На Омсктрансмаше будут готовить наноинженеров

Учёным советом Омского технического университета принято решение о создании базовой кафедры "Наноинженерия" на Омском заводе транспортного машиностроения. Как сообщается на сайте предприятия, это уже вторая кафедра ОмГТУ на заводе, откроется она в начале следующего года. Первая готовит специалистов с 2014 года по направлению "Гидромеханика и транспортные машины".

Заведующим новым подразделением "Наноинженерия" станет главный инженер предприятия Юрий Мищенко. Для студентов будут организованы теоретические и практические занятия с учётом специфики работы завода. В учебном процессе будут задействованы преподаватели ОмГТУ и ведущие специалисты Омсктрансмаша. Базовая кафедра уже подготовлена к учебному процессу.

Фото: transmash-omsk.ru