На Омсктрансмаше будут готовить наноинженеров
Общество  •  10 июля 2017, 17:19, последнее обновление 10 июля 2017, 17:23  •  печать

На Омсктрансмаше будут готовить наноинженеров

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Базовая кафедра ОмГТУ откроется на Омском заводе транспортного машиностроения в начале следующего года.

Учёным советом Омского технического университета принято решение о создании базовой кафедры "Наноинженерия" на Омском заводе транспортного машиностроения. Как сообщается на сайте предприятия, это уже вторая кафедра ОмГТУ на заводе, откроется она в начале следующего года. Первая готовит специалистов с 2014 года по направлению "Гидромеханика и транспортные машины".

Заведующим новым подразделением "Наноинженерия" станет главный инженер предприятия Юрий Мищенко. Для студентов будут организованы теоретические и практические занятия с учётом специфики работы завода. В учебном процессе будут задействованы преподаватели ОмГТУ и ведущие специалисты Омсктрансмаша. Базовая кафедра уже подготовлена к учебному процессу.

Фото: transmash-omsk.ru

Теги  •  #инженер #ОмГТУ #Омсктрансмаш

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