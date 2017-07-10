Глава Таврического района заплатит за сгоревший служебный автомобиль
Общество  •  10 июля 2017, 17:39, последнее обновление 10 июля 2017, 17:53  •  печать

Глава Таврического района заплатит за сгоревший служебный автомобиль

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Суд обязал главу Таврического района Юрия Постового возместить бюджету более миллиона рублей за сгоревший служебный автомобиль Toyota Highlander. 

26 апреля 2015 года служебная машина главы Таврического района, за рулём которой находился сам Юрий Постовой, загорелась возле аула Жар-Агач и впоследствии была полностью уничтожена огнём. Как установила прокуратура, управлять принадлежащим муниципалитету автомобилем Юрий Постовой не имел права, поскольку, согласно документам, находился в это время на больничном. В результате администрации Таврического району был причинён ущерб на сумму более 1,1 млн руб., который глава так и не возместил.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать главу Таврического района Юрия Постового возместить ущерб, причинённый муниципальному образованию в связи с утратой служебного автомобиля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. - На принадлежащее ему имущество впоследствии был наложен арест.

Таврический районный суд в итоге удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме и обязал Юрия Постового возместить в бюджет причинённый ущерб.

Теги  •  #автомобиль #прокуратура #суд #Таврический район

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Комментарии
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Людмила Милова  •  10 июля 2017, 18:07

Вот и пусть заплатит за сгоревшее авто, используемое в личных целях. Это будет урок всем остальным чиновникам.

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