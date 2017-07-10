Глава Таврического района заплатит за сгоревший служебный автомобиль

26 апреля 2015 года служебная машина главы Таврического района, за рулём которой находился сам Юрий Постовой, загорелась возле аула Жар-Агач и впоследствии была полностью уничтожена огнём. Как установила прокуратура, управлять принадлежащим муниципалитету автомобилем Юрий Постовой не имел права, поскольку, согласно документам, находился в это время на больничном. В результате администрации Таврического району был причинён ущерб на сумму более 1,1 млн руб., который глава так и не возместил.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать главу Таврического района Юрия Постового возместить ущерб, причинённый муниципальному образованию в связи с утратой служебного автомобиля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. - На принадлежащее ему имущество впоследствии был наложен арест.

Таврический районный суд в итоге удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме и обязал Юрия Постового возместить в бюджет причинённый ущерб.