В Омске жители Центрального округа остались без холодной воды

"ОмскВодоканал" в связи с проведением ремонтных работ на время отключит холодное водоснабжение в многоквартирных домах и социальных объектах.

Сегодня, 11 июля, на улице Декабристов, 106 будет проводиться ремонт водопровода, сотрудники "ОмскВодоканала" планируют установить обратные клапаны и насосные агрегаты для обеспечения надёжного водоснабжения. В связи с этим 15 многоквартирных домов останутся без холодной воды до полудня.

Как сообщили в пресс-службе "ОмскВодоканала", под отключение попадут дома на улице Декабристов, 100, 102, 104, 106, 108, 110; улице Маяковского, 44, 46/1; улице Учебной, 149, 155, 157; улице Масленникова, 60, 62, 62/1, 64. Также воды не будет в административных зданиях на улице Маяковского, детском саду №53 и ЦТП-547 МП "Тепловая компания".

Кроме того, бригада "ОмскВодоканала" будет сегодня ремонтировать водопровод на улицах 6-я Восточная и 35 лет Советской Армии. Из-за этого от холодного водоснабжения до 24:00 будут отключены колонки в частном секторе.