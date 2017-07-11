Пообещавший приехать в Омск Сергей Шнуров стал президентом "Нашествия"
Общество  •  11 июля 2017, 07:34, последнее обновление 11 июля 2017, 07:37  •  печать

Пообещавший приехать в Омск Сергей Шнуров стал президентом "Нашествия"

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Президентом популярного музыкального фестиваля выбрали лидера группы "Ленинград". 

10 июля в Москве состоялись выборы президента популярного рок-фестиваля "Нашествие". Его президентом по итогам голосования был избран лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Об этом присутствующим сообщила глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Сергей Шнуров набрал 20,9 процента голосов, сообщает РИА "Новости". Второе место занял лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, третье – певец Валерий Кипелов. Всего на пост президента были выдвинуты 15 кандидатов.

Напомним, фамилия лидера группы "Ленинград" в последнее время регулярно появляется в омских СМИ и популярных пабликах в связи со скандальной ситуацией вокруг грядущего Дня города. Местные чиновники решили пригласить на праздник коллектив Надежды Бабкиной, что не понравилось многим горожанам. Омичи, согласно проведённым в социальных сетях опросам, выбрали хедлайнером праздника Сергея Шнурова. Лидер группы "Ленинград" впоследствии поблагодарил омичей за выбор и пообещал выступить перед омичами в следующем году. 

Теги  •  #День города #Ленинград #Надежда Бабкина #Нашествие

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