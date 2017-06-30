Самыми эффективными омскими вузами стали ОмГТУ и ОмГУ
Общество  •  30 июня 2017, 15:15, последнее обновление 30 июня 2017, 15:41  •  печать

Самыми эффективными омскими вузами стали ОмГТУ и ОмГУ

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Министерство образования и науки России завершило проверку эффективности омских вузов.

По итогам проверки министерства образования и науки России все омские вузы признаны эффективными, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Эффективным считается организация высшего профессионального образования, продемонстрировавшая положительную динамику не менее чем по четырём целевым показателям.

Самыми эффективными вузами Омска стали Омский государственный технический университет и Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского. Эти учебные заведения преодолели установленные пороговые значения эффективности по семи ключевым показателям, что является максимальным результатом. По шести направлениям признаны эффективными ОмГПУ, ОмГУПС и ОмГМУ.

В Омской области действует 20 организаций высшего образования (14 государственных и шесть частных).

Теги  •  #ОмГТУ #ОмГУ

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