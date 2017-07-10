Синоптики прогнозируют в Омске магнитные бури

В течение трёх дней в Омской области ожидается магнитная буря, которая может не самым благоприятным образом повлиять на состояние людей с повышенным артериальным давлением и хроническими головными болями.

Согласно прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, с 9 по 12 июля возможны магнитные бури и возмущения магнитосферы. Так, сегодня, 10 июля, 09:00 до 12:00 часов омичей ждет 4-балльная малая магнитная буря, с 12:00 до 18:00 её активность снизится до 3 баллов. Во вторник, 11 июля, с 03:00 до 18:00 прогнозируется слабая 3-балльная магнитная буря, также она ожидается и в среду, но с 06:00 до 18:00. Малая геомагнитная буря ожидается и 12 июля с 03:00 до 18:00. Во второй половине месяца ожидаются лёгкие возмущения магнитного поля, которые не окажут существенного влияния на здоровье и самочувствие.

Отметим, что согласно научной статистике, почти пятьдесят процентов людей ощущают воздействие геомагнитного поля. На остальных оно влияет слабо, некоторые и вовсе не замечают какие-либо изменения. И всё же медики не исключают, что в эти дни возможна быстрая утомляемость и раздражительность. Реакцией организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма.