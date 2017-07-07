Омские чиновники нашли яму на Красноярском тракте, из-за которой автолюбители ломают подвески

Дорожники в течение двух часов должны устранить дефект на ремонтирующейся дороге. Пока же опасный участок огорожен сигнальными конусами.

Как сообщает региональный Минстрой, на ремонтируемом Красноярском тракте выявлены дефекты в дорожном покрытии. Напомним, в соцсетях появилась информация о большой яме, при наезде на которую автолюбители теряют колпаки с колёс и ломают подвески.

На этот сигнал отреагировали контролирующие организации - на Красноярский тракт выехала комиссия из числа сотрудников строительного контроля и подрядной организации (ООО "СтройСервис").

- После проведения обследования дороги в адрес подрядной организации выдано предписание об устранении выбоины в течение двух часов. В настоящее время указанный участок дороги обозначен сигнальными конусами, - добавили в главном строительном ведомстве региона.

Сейчас на участке дороги по Красноярскому тракту, где ведётся устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклирования, выполнено 50 % работ.