Дожди и похолодание до +6 градусов прогнозируют в Омской области
Общество  •   5 июля 2017, 09:53, последнее обновление 5 июля 2017, 09:53  •  печать

Дожди и похолодание до +6 градусов прогнозируют в Омской области

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По сообщению омских синоптиков, из-за западного переноса воздушных потоков в регион пришёл прохладный воздух.

Дожди и похолодание до +6 градусов прогнозируют синоптики в Омской области в ближайшие дни. Так, сегодня, 5 июля, в Омске температура воздуха днём нагреется до +17°. Ожидается небольшой дождь, возможна гроза. В четверг, 6 июля, температура ночью +6...+11, при прояснении +1, днём +17...+22. Сохранится прохладный северный ветер, но осадков не ожидается, утром в отдельных районах возможен туман. В пятницу, 7 июля, синоптики обещают незначительное потепление. Температура ночью составит +7...+12, днём +20...+25. Местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза.

- Погоду обеспечит арктический антициклон с повышенным фоном атмосферного давления. Ночи будут прохладными, в отдельных районах возможны заморозки, утром туманы, а днём солнечно и относительно тепло, - отметила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода #похолодание

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Комментарии
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Анна Мишина  •  5 июля 2017, 10:31

Да, погода этим летом нас не радует. То невыносимая жара, то похолодание.

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Роман Орехов  •  5 июля 2017, 10:03

Вот так не летний июльский сюрприз, к дождям уже стали привыкать в этом сезоне, но такие низкие температуры уже перебор, не осень же на дворе.

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