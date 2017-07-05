Дожди и похолодание до +6 градусов прогнозируют в Омской области

Дожди и похолодание до +6 градусов прогнозируют синоптики в Омской области в ближайшие дни. Так, сегодня, 5 июля, в Омске температура воздуха днём нагреется до +17°. Ожидается небольшой дождь, возможна гроза. В четверг, 6 июля, температура ночью +6...+11, при прояснении +1, днём +17...+22. Сохранится прохладный северный ветер, но осадков не ожидается, утром в отдельных районах возможен туман. В пятницу, 7 июля, синоптики обещают незначительное потепление. Температура ночью составит +7...+12, днём +20...+25. Местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза.

- Погоду обеспечит арктический антициклон с повышенным фоном атмосферного давления. Ночи будут прохладными, в отдельных районах возможны заморозки, утром туманы, а днём солнечно и относительно тепло, - отметила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.